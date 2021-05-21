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Блогер под никнеймом Wylsacom разработал собственную модель кроссовок Nike Air Jordan 1 Retro High цвета OG Green Apple с установленными на них маркером AirTags, часами Apple Watch Series 5 и зарядным устройством. Выпущенная модель не является коллаборацией двух компанией, а лишь удел фантазии блогера.

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Модификацией кроссовок занималась компания Sole Fresh, специализирующаяся на чистке обуви. Модель кроссовок практически ничем не отличается от обычных Nike Air Jordan 1 Retro High, выделяется она лишь логотипом Apple на шнурках и биркой Wylsacom. На "язычке" кроссовок закреплены сами Apple Watch, на одном из шнурков расположен недавно вышедший маячок AirTags. Вряд ли модель имеют хотя бы какую-то практичность, так как никто не станет тянуться к кроссовкам, чтобы посмотреть время, но их внешность достаточно впечатлительная.

В набор к самим кроссовкам идёт салфетка для их чистки, два кабеля Lightning. Кроссовки не поступят в продажу, выпущено всего две пары - одна для себя, другая - на розыгрыш для подписчиков.