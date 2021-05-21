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Google представили голографический видеочат Project Starline

Технология позволяет ощутить собеседника перед собой.
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Голограммы давно стали одной из фишек фильмов и сериалов в жанре киберпанк, однако в наше время это вполне может быть реально. Google представили свой голографический чат Project Starline, создающий убедительные полноразмерные 3D модели собеседника и мгновенно передающий все его движения без опоздания кадров.

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По мнению Google, их новая разработка позволит почувствовать близость с собеседником даже если он находится в сотни километров от тебя. Единственный останавливающий фактор - скорость интернета. 

Общение происходит не через обычный монитор, а благодаря прозрачной панели, которая никак не отвлекает при общении с человеком. На панели установлено множество датчиков, фиксирующих элементы внешности человека, передающие их на сервер, где они преобразовываются в 3D модель и транслируются на экран.

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К сожалению, не известно когда разработка Google станет доступна для всех пользователей, но исходя из показанного можно сделать выводы о перспективности проекта.

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