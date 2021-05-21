Геймеры могут приобрести в Epic Games Store игры со скидкой до 75% и получить купон на 650₽
В Epic Games Store стартовала "Мегараспродажа", в рамках которой на популярные тайтлы действует скидка до 75%, а также предлагается купон на сумму 650 рублей. Купон действует при покупке игр стоимостью 899 рублей и выше.
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Достаточно много тайтлов попало под распродажу, из всех них можно отметить Assassin’s Creed Valhalla, которая по скидке стоит 1 874 рублей и Cyberpunk 2077 с ценником в 1 599 рублей.
Для активации купона необходимо лишь выбрать нужную игру, он автоматически будет применён и действует всего один раз, поэтому расходовать этот подарок стоит с умом. Необходимо учитывать, что купон доступен только для авторизованных в магазине пользователей.
Стоит отметить, что купон для жителей Украины приносит 300 подарочных гривен, что в переводе на российскую валюту - 800 рублей, то есть на 150 рублей больше, чем для проживающих на территории России.
Также геймеры вплоть до 27 мая могут абсолютно бесплатно получить игру NBA 2K21, которая оказалось "тайной игрой" .
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