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Вышедшая 8 лет назад GTA V, которая уже успела устареть во всех понятиях, даже с модификациями мало кого может впечатлить, а о выходе новой части практически ничего не известно - её даже не анонсировали. Rockstar Games объявили о разработке ремастера пятой части для консолей нового поколения. Это должно затронуть как саму GTA V, так и GTA Online.

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По словам разработчиков, планируется обновить не только графические элементы, как в большинстве ремастеров, но и разнообразить геймплей.

Возможно, таким образом разработчики решили привлечь новую аудиторию, которая более требовательная и не желает играть в уже старую GTA V. Ремастер на некстген консолях даст им возможность ощутить устаревшую игру в новой обложке. Не так давно игру раздавали в Epic Games среди ПК-геймеров, обычно к такому решению приходят когда игра перестаёт переносить как таковую прибыль с продаж.

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Выход игры анонсирован на 11 ноября 2021 года. Доступна игра будет на Xbox Series X/S и PlayStation 5.