За неделю количество задействованных HDD в майнинге Chia Coin выросло в два раза
Актуальность относительно новой криптовалюты Chia Coin растёт с каждым днём, так всего за неделю количество задействованного в майнинге дискового пространства выросло с 2.7 до 5.9 эксабайт. Такая цифра равняется более 500 тысячам HDD ёмкостью 10TB. Буквально месяц назад сумма была в десятки раз меньше.
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По мнению экспертов, 12 процентов накопителей оказываются в руках майнеров, что положительно сказывается на компаниях, производящих их. Так можно наблюдать за резким скачком стоимости акций Seagate - почти на 20 долларов за последние шесть дней.
Если говорить о производителях накопителей, пока им вся эта ситуация идёт лишь плюс. Однако для обычных пользователей это очередное подорожание компьютерного железа, конечно, не как с видеокартами, но всё же. На цену HDD с ёмкостью в пару терабайт "стихия" Chia Coin особо не влияет, в случае с более ёмкими накопителями стоимость существенно повышается. Подорожание накопителей в особенности коснулось США, где цены на HDD выросли в два раза.
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