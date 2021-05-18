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Sony получили патент на регистрацию ставок на киберспортивные мероприятия. По всей видимости, в компании задумались над внедрением в консоли PlayStation игорного бизнеса. Патент был получен ещё в сентябре прошлого года.

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Исходя из текста в патенте можно понять, что речь идёт об отдельном приложении, где можно просматривать киберспортивные мероприятия в режиме онлайн и делать на них ставки. В документе также упоминается о нескольких вариантах ставок, наверное, помимо реальных денег, можно будет ставить и игровые предметы.

В марте Sony приобрели систему турниров Evolution Championship, специализирующуюся на онлайн-файтингах по Street Fighter V, Tekken 7, Mortal Kombat 11. В прошлом году турнир не состоялся, связано это с испорченной репутацией его организатора, который обвиняется в педофилии. Такая покупка даст возможность продолжить ежегодные турниры и, возможно, именно на них в будущем можно будет делать ставки владельцам PlayStation.