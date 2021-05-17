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Недавно стало известно о намерениях Twitter ввести подписки в социальную сеть. Разработчик приложений Джейн Манчун Вонг рассказала о преимуществах подписки Twitter Blue, цена которой будет 3 доллара. Есть подозрения, что подписка будет иметь несколько "уровней", то есть названная цена - лишь начальная и более функциональные подписки обойдутся дороже.

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Подписка даст дополнительные 25 секунд для отмены публикации твита, что очень схоже с функционалом отмены отправки писем в Gmail. Также к подписке прилагаются привилегии сервиса Scroll, позволяющего убирать рекламу с веб-сайтов, что позволит избавиться от объявлений в ленте. Помимо этого владельцы подписки смогут объединять любимые твиты в "коллекции", чтобы сохранить их для нужного случая. Вполне возможно, что Twitter решит внедрить функционал купленного ими сервиса Revue в социальную сеть.

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О примерной дате выхода подписки и в каких странах она будет доступна ничего не известно.