Sony проведёт финальную раздачу в рамках инициативы Play at Home
В рамках раздачи Play at Home компания Sony достаточное время раздавала игры, другой контент и проводила скидки, распродажи. Последние подарки выдадут игрокам 18 мая. Правда, речь не об играх, а о дополнительном контенте к ним.
|Игра
|Подарок
|World of Tanks
|Комплект "Twice the Courage Pack"
|World of Warships
|Premium на 7 дней, корабль Arkansas(3LVL)
|NBA 2K21
|Персонаж Дамиан Лилард и 5000 MyTEAM
|Destruction AllStars
|1100 очков
|Warframe
|Комплект "Starter Bundle"
|Brawlhalla
|Облики Sir Rayelot Skin, Gauntlet Weapon
|MLB The Show 21
|10 паков The Show
|Rogue Company
|Облик Ronin Outfit и 200 валюты
|Rocket League
|Комплект "PlayStation Plus Pack"
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Вместе с этими подарками в виде предметов или валюты, очков в играх, отдельно пользователи с 20 мая смогут получить 5 бустеров двойного опыта в Call of Duty: Warzone.
Play at Home посвящён пандемии COVID-19, таким образом компания хотела "убедить" пользователей проводить время дома за приставкой.
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