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В рамках раздачи Play at Home компания Sony достаточное время раздавала игры, другой контент и проводила скидки, распродажи. Последние подарки выдадут игрокам 18 мая. Правда, речь не об играх, а о дополнительном контенте к ним.

Игра Подарок World of Tanks Комплект "Twice the Courage Pack" World of Warships Premium на 7 дней, корабль Arkansas(3LVL) NBA 2K21 Персонаж Дамиан Лилард и 5000 MyTEAM Destruction AllStars

1100 очков Warframe Комплект "Starter Bundle" Brawlhalla

Облики Sir Rayelot Skin, Gauntlet Weapon MLB The Show 21

10 паков The Show Rogue Company

Облик Ronin Outfit и 200 валюты Rocket League

Комплект "PlayStation Plus Pack"

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Вместе с этими подарками в виде предметов или валюты, очков в играх, отдельно пользователи с 20 мая смогут получить 5 бустеров двойного опыта в Call of Duty: Warzone.

Play at Home посвящён пандемии COVID-19, таким образом компания хотела "убедить" пользователей проводить время дома за приставкой.