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Sony проведёт финальную раздачу в рамках инициативы Play at Home

Но раздадут не игры, а дополнительный контент.
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В рамках раздачи Play at Home компания Sony достаточное время раздавала игры, другой контент и проводила скидки, распродажи. Последние подарки выдадут игрокам 18 мая. Правда, речь не об играх, а о дополнительном контенте к ним.

Игра Подарок
World of Tanks Комплект "Twice the Courage Pack"
World of Warships Premium на 7 дней, корабль Arkansas(3LVL)
NBA 2K21 Персонаж Дамиан Лилард и 5000 MyTEAM
Destruction AllStars
1100 очков
Warframe Комплект "Starter Bundle"
Brawlhalla
Облики Sir Rayelot Skin, Gauntlet Weapon
MLB The Show 21
 10 паков The Show
Rogue Company
 Облик Ronin Outfit и 200 валюты
Rocket League
 Комплект "PlayStation Plus Pack"

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Вместе с этими подарками в виде предметов или валюты, очков в играх, отдельно пользователи с 20 мая смогут получить 5 бустеров двойного опыта в Call of Duty: Warzone.

Play at Home посвящён пандемии COVID-19, таким образом компания хотела "убедить" пользователей проводить время дома за приставкой.

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