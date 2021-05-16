В сети уже появились мемы и другие карикатуры по поводу нового дизайна. Некоторые пользователи скучают о старых упоминаниях вампуса, персонажа текстовой компьютерной игры.

Слева - "мы не хотим", справа - "мы хотим"

Помимо этого были изменены шрифты и палитра цветов. В компанию считают, что прошлые цвета были слишком "пастельные", новые же более яркие и насыщенные, в дизайне также появился красный цвет.

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Скорее всего, возмущение пользователей лишь временное и вскоре забудется, так как зачастую все ребрендинги вызывают шквал эмоций у фанатов, которые запомнили компанию в другом облике и не могут принять в новом.