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Новый дизайн Discord огорчил пользователей

Пользователи считают, что с новым дизайном мессенджер ориентируется на топ-бренды и теряет индивидуальность.
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Компания Discord, которую недавно Microsoft хотели приобрести за 10 миллиардов долларов, показала новый дизайн своего мессенджера. К сожалению, он не впечатлил пользователей, а наоборот - вызвал огорчение. По словам комментаторов, с новым дизайном компания теряет индивидуальность и ориентируется на логотипы топ-брендов.

Сверху - старый логотип, снизу - новый.

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 В сети уже появились мемы и другие карикатуры по поводу нового дизайна. Некоторые пользователи скучают о старых упоминаниях вампуса, персонажа текстовой компьютерной игры.

Слева - "мы не хотим", справа - "мы хотим"

Помимо этого были изменены шрифты и палитра цветов. В компанию считают, что прошлые цвета были слишком "пастельные", новые же более яркие и насыщенные, в дизайне также появился красный цвет.

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Скорее всего, возмущение пользователей лишь временное и вскоре забудется, так как зачастую все ребрендинги вызывают шквал эмоций у фанатов, которые запомнили компанию в другом облике и не могут принять в новом.


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