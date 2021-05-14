Создатель Minecraft создаёт собственную игру
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Маркус Перссон, создатель Minecraft, известный под ником Notch, сообщил в своём Twitter, что приступит к разработке собственной игры. Его вдохновил другой проект, основателям которого он предложил свою идею, однако пока не получил ответа.
По словам Маркуса, этот проект - не то, что ожидают увидеть фанаты Minecraft. При этом разработчик предупредил, чтобы пользователи не делали ложных ожиданий, так как в первую очередь новый проект он делает для себя и не может знать чего ждут другие. Никаких других подробностей разработчик не озвучил.
Minecraft был выкуплен компанией Microsoft в 2014 году, тогда причастность Маркуса Перссона к этой игре
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