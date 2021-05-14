"Я делаю это для себя и очень рад этому, но я совершенно не обращаю внимания на то, что вы хотите. Черт возьми, я даже не знаю, кто ты!" - сказано в последних двух предложениях.

По словам Маркуса, этот проект - не то, что ожидают увидеть фанаты Minecraft. При этом разработчик предупредил, чтобы пользователи не делали ложных ожиданий, так как в первую очередь новый проект он делает для себя и не может знать чего ждут другие. Никаких других подробностей разработчик не озвучил.

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Minecraft был выкуплен компанией Microsoft в 2014 году, тогда причастность Маркуса Перссона к этой игре