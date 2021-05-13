Американский учёный предполагает, что NASA привезли на Марс жизнь
Пока NASA и другие космические компании пытаются найти жизнь на Марсе и в будущем колонизировать планету, учёный из Корнельского университета предположил, что на Красную планету могли "занести" жизнь.
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Любые микробы - это частицы жизни, которые окружают нас и несмотря на усилия NASA по очистке космических аппаратов перед их отправкой, всё же возможно, что какая-то их часть могла случайно попасть на Марс - считает американский учёный. Если это действительно случилось, микробы обречены на развитие в другой экосистеме.
Изучающие Марс аппараты вполне могут принять занесённые с нашей же планеты микроорганизмы за источники инопланетной жизни, так как если им удастся попасть на Красную планету, мутация не заставит себя ждать.
По мнению учёного, даже если его теория окажется правдивой, здесь ничего страшного нет, однако в таком случае необходимо обеспечить безопасные условия для развития микроорганизмов, так как смена экосистемы для объектов жизни может привести к абсолютно разным последствиям.
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