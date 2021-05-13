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Пока NASA и другие космические компании пытаются найти жизнь на Марсе и в будущем колонизировать планету, учёный из Корнельского университета предположил, что на Красную планету могли "занести" жизнь.

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Любые микробы - это частицы жизни, которые окружают нас и несмотря на усилия NASA по очистке космических аппаратов перед их отправкой, всё же возможно, что какая-то их часть могла случайно попасть на Марс - считает американский учёный. Если это действительно случилось, микробы обречены на развитие в другой экосистеме.

Изучающие Марс аппараты вполне могут принять занесённые с нашей же планеты микроорганизмы за источники инопланетной жизни, так как если им удастся попасть на Красную планету, мутация не заставит себя ждать.

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По мнению учёного, даже если его теория окажется правдивой, здесь ничего страшного нет, однако в таком случае необходимо обеспечить безопасные условия для развития микроорганизмов, так как смена экосистемы для объектов жизни может привести к абсолютно разным последствиям.