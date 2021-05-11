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Генеральный директор Steam Гейб Ньюэлл не по своей воле находится в Новой Зеландии, которую из-за обстоятельств в мире покинуть, к сожалению, не может. Несмотря на это, генеральный директор занимается своим делом.

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Недавно он посетил одну из местных школ, где дал интервью. В одном из вопросов Гейба спросили: выйдет ли Steam на консолях. Казалось бы - ответ очевиден, однако основатель площадки сначала растерялся, а позже ответил, что об этом узнают пользователи в конце года, что вызвало реакцию у публики.

Непонятно решил ли генеральный директор Steam уклонится от вопроса или действительно намекнул на выход площадки на консолях. Слухи о выходе Steam на консолях ходят уже не первый год, так в одном из обновлений была добавлена поддержка Big Picture. Функция позволяет открывать работать с приложением на телевизоре, причём присутствует адаптация под управление геймпадом.

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Если Steam действительно выйдет на консолях, вряд ли речь о PlayStation, ведь Sony ориентируется больше на качественные эксклюзивные игры, чем на инди-игры, которыми забита площадка.