Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Джим Райан, глава отделения PlayStation, сообщал, что к концу 2021 года дефицит консолей прекратится и ситуация заметно улучшится. Однако финансовый директор Sony недавно опубликовал отчётность, где предупредил инвесторов компании, что проблема может быть актуальна ещё в 2022 году - об этом заявили информаторы издания Bloomberg.

реклама

По мнению финансового директора, даже если дефицит снизится, компания не сможет удовлетворить спрос на консоли нового поколения так быстро. Он также упомянул, что Sony продала более 100 миллионов PlayStation 4, поэтому хотя бы часть этих пользователей хотят PlayStation 5.

Известно, что с момента выхода PlayStation 5 уже было продано 7.8 миллионов консолей, что превышает ранние объёмы продаж PlayStation 4, при этом количество подписчиков PlayStation Plus составляет более 47.6 миллионов человек. Компания рассчитывает, что в этом году значительно увеличит производство консолей.