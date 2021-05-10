Kingston выпустили линейку DDR4 HyperX Predator с частотой 5300MHz
Пока DDR5 со своими большими частотами активно производятся и готовятся к выходу на рынок, компания Kingston Technology решила выпустить продолжение линейки HyperX Predator(DDR4), причём не уступающее памяти нового поколения.
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Так три новые ОЗУ на 16GB(2x8) будут иметь частоту от 5 000MHz до 5 300MHz. Это достаточно много, если учитывать, что прошлые плашки HyperX Predator имели около 3 600MHz. Для "эстетов" есть и грустные новости - плашки не оснащены RGB подсветкой.
Стоит отметить, что эти внушительные показатели имеют не менее внушительную цену. Так за самую "слабые" две плашки придётся отдать 870 долларов, за эти деньги можно приобрести хороший процессор или видеокарту серии RTX 20. Компания уже выпускала плашки с частотой 4 600MHz, их стоимость была в два раза меньше.
Официальные продажи начнутся со следующей недели. Когда оперативная память поступит в Россию - не уточняется, но, скорее всего, с задержкой максимум в неделю.
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