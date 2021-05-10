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Пока DDR5 со своими большими частотами активно производятся и готовятся к выходу на рынок, компания Kingston Technology решила выпустить продолжение линейки HyperX Predator(DDR4), причём не уступающее памяти нового поколения.

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Так три новые ОЗУ на 16GB(2x8) будут иметь частоту от 5 000MHz до 5 300MHz. Это достаточно много, если учитывать, что прошлые плашки HyperX Predator имели около 3 600MHz. Для "эстетов" есть и грустные новости - плашки не оснащены RGB подсветкой.

Характеристики трёх новых плашек HyperX Predator. Стоит отметить, что эти внушительные показатели имеют не менее внушительную цену. Так за самую "слабые" две плашки придётся отдать 870 долларов, за эти деньги можно приобрести хороший процессор или видеокарту серии RTX 20. Компания уже выпускала плашки с частотой 4 600MHz, их стоимость была в два раза меньше. анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Официальные продажи начнутся со следующей недели. Когда оперативная память поступит в Россию - не уточняется, но, скорее всего, с задержкой максимум в неделю.