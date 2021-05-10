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Посты Илона Маска в Twitter на тему криптовалюты Dogecoin, всего их было два, увеличили её стоимость 26 000 процентов, что сделало эту криптовалютой идеальной инвестицией. По словам миллиардера, это был шуточный пост в честь интернет-мема о собаке японской породы, но сейчас стоит воспринимать криптовалюту действительно серьёзно. Даже упоминался "захват мира" Dogecoin-ом, однако, скорее всего, это просто шутка. Всё это прозвучало во время эфира Saturday Night Live.

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Хотя инвесторы в Dogecoin ожидали резкий рост криптовалюты в связи с речью основателя Tesla и SpaceX, её стоимость понизилась до 48 центов. Перед интервью она достигала 68 центов. На данный момент её стоимость составляет 57 центов.

Во время эфира Илон Маск также признался, что страдает аутистическим расстройством под наименованием Синдром Аспергера. В отличие от более известных форм аутизма, в этом случае больной зачастую не теряет интеллектуальных способностей, однако либо ограничен в интересах, либо специализируется только в определённой области.