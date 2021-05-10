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Илон Маск заявил о "захвате мира" криптовалютой Dogecoin

Хотя изначально это была обычная шутка, сейчас миллиардер считает это реальностью.
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Посты Илона Маска в Twitter на тему криптовалюты Dogecoin, всего их было два, увеличили её стоимость 26 000 процентов, что сделало эту криптовалютой идеальной инвестицией. По словам миллиардера, это был шуточный пост в честь интернет-мема о собаке японской породы, но сейчас стоит воспринимать криптовалюту действительно серьёзно. Даже упоминался "захват мира" Dogecoin-ом, однако, скорее всего, это просто шутка. Всё это прозвучало во время эфира Saturday Night Live.

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Хотя инвесторы в Dogecoin ожидали резкий рост криптовалюты в связи с речью основателя Tesla и SpaceX, её стоимость понизилась до 48 центов. Перед интервью она достигала 68 центов. На данный момент её стоимость составляет 57 центов.

Во время эфира Илон Маск также признался, что страдает аутистическим расстройством под наименованием Синдром Аспергера. В отличие от более известных форм аутизма, в этом случае больной зачастую не теряет интеллектуальных способностей, однако либо ограничен в интересах, либо специализируется только в определённой области.

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Да какие перекупы? Их бы не было или были бы не в таком колличестве, если б не майнюги. Причем не эти комнатные, которые заложили свои хаты что б купить пару видях с олх, а промышленные.
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Вова Огонь
08:39
Вы так реагируете, как будто Вас абосцали прилюдно.
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ELITE83
08:38
Уже из названия ясно, что автор - диванный лох! Да куча монет, доходность которых близка к эфиру! Будет окупаемость карты не 1 мес, а 1 мес и 1 неделя... Только и всего И срать на ограничения нвидиа -...
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Вася Рогов
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Foxter
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Илон Маск заявил о "захвате мира" криптовалютой Dogecoin
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