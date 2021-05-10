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Илон Маск не рекомендует инвестировать в Bitcoin

Миллиардер считает криптовалюту не лучшим вариантом для обычных людей.
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Илон Маск, американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla, который за счёт инвестиций в Bitcoin смог увеличить капитал своих фирм, несмотря на неодобрительное отношение к этому со стороны совета директоров, не рекомендует обычным людям инвестировать в Bitcoin.

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В своём Twitter миллиардер опубликовал пост, где назвал Bitcoin не лучшим вариантом для инвестиций обычным людям, так как несмотря на то, что криптовалюта быстро растёт в цене, она может сыграть с Вашими вложениями злую шутку.

Маск также не рекомендует обращать внимание на действия опытных инвесторов, так как те, в отличие от обычных людей, могут себе позволить инвестировать энную сумму денег в криптовалюту не задумываюсь и из-за её падения не потеряют все финансовые активы.

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Неоднократно посты в Twitter Илона Маска приводили к изменению стоимости таких криптовалют как Bitcoin, Ethereum и Dogecoin, причём не всегда в положительную для инвесторов сторону.

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