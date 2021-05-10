Tesla оштрафуют на 750 000 долларов за испорченный воздух
За 2015 год на заводе Tesla во Фримонте обнаружили 33 нарушения, которые пагубно сказывались на качество воздуха в округе. Считается, что все нарушения были исправлены, однако теперь компания собирается заплатить штраф на общую сумму в миллион долларов.
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Из этой суммы 750 000 компания "отдаст" в качестве штрафа за сами нарушения, а ещё возьмёт кредит на 250 000 долларов, которые потратит для реализации программы по улучшению качества воздуха. Под этим имеется ввиду снижение затраты электричества, частичный переход на "зелёную энергию" и сокращение количества загрязняющих атмосферу выбросов.
Помимо этого последнее время компания корректируют цены на автомобили Model 3 и Model Y. Так за последние два месяца компания повысила цены четыре раза: два раза в марте, два раза в апреле. Стоимость Tesla Model 3 составляет на данный момент 39 490 долларов, до этого цена была на 2 000 долларов меньше - 37 000 долларов.
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