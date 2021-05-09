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Всем известная компания Microsoft, возглавляющая Xbox, заключила договор с немецким брендом спортивной одежды Adidas о создании кроссовок для фанатов Xbox. Выход первой партии обуви может состояться в июне 2020 года.

Сами кроссовки будут в максимальном простом стиле: чёрная замша с белой внешней подошвой и логотипом Xbox сбоку. Описание дизайна лишь предварительное, к моменту выхода кроссовок всё может успеть поменяться.

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Главный конкурент Xbox - Sony, тоже подготовили коллаборацию с американским брендом спортивной одежды Nike, их модель кроссовок получит название Nike PG 5 и будет в стиле PlayStation 5. Ориентировочная стоимость кроссовок - 120 долларов.

Кроссовки в коллаборации Nike&Sony поступят чуть раньше, чем Adidas&Xbox, если быть точнее, то 14 мая странах Европы, 27 мая в США, причём партия будет ограничена. Стоит отметить, что модель от Nike выглядит более эстетично, чем вариант Adidas, тем более учитывая опыт компании, скорее всего, она порадует интегрированными в обувь технологиями для удобного бега.

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