Blue Origin: Космический турист не должен быть высоким и тяжелым
Blue Origin планирует впервые отправить людей в космос на собственной ракете New Shepard, состоится это 20 июня. Экипаж аппарата составит лишь два человека, один из которых - сам турист, выигравший путёвку в космос на онлайн аукционе. Однако был выдвинут ряд требований к кандидатам на космическое путешествие:
- Рост не ниже 152 сантиметров и не выше 193 сантиметров;
- Вес не меньше 50 килограмм и не больше 109 килограмм;
- Знание английского и хороший слух, чтобы понимать инструкции во время шума;
- Быть готовым к нестандартным ситуациям;
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Также компания предупреждает о высоких нагрузках при полёте и посадке, достигающих 5g, это небольшие цифры, однако существенные для неподготовленного человека. Само "космическое путешествие" считается таким формально, ведь несмотря на то, что экипаж поднимется на высоту в 100 километров, это считается космосом, путешествие ограничится двумя минутами.
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