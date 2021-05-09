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Blue Origin планирует впервые отправить людей в космос на собственной ракете New Shepard, состоится это 20 июня. Экипаж аппарата составит лишь два человека, один из которых - сам турист, выигравший путёвку в космос на онлайн аукционе. Однако был выдвинут ряд требований к кандидатам на космическое путешествие:

Рост не ниже 152 сантиметров и не выше 193 сантиметров;

Вес не меньше 50 килограмм и не больше 109 килограмм;

Знание английского и хороший слух, чтобы понимать инструкции во время шума;

Быть готовым к нестандартным ситуациям; Оригинальный список критериев к добровольцу, который выиграет "билет" в космос.

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Также компания предупреждает о высоких нагрузках при полёте и посадке, достигающих 5g, это небольшие цифры, однако существенные для неподготовленного человека. Само "космическое путешествие" считается таким формально, ведь несмотря на то, что экипаж поднимется на высоту в 100 километров, это считается космосом, путешествие ограничится двумя минутами.





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