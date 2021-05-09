Майнеры в Южной Корее будут платить 20% налог
Министерство Финансов Южной Кореи планирует ввести двадцатипроцентный налог на майнинг от стоимости криптовалюты, взиматься он будет ежегодно. Причём действовать налог будет только на тех, кто заработал за год свыше 2 200 долларов. Ввод налога состоится со следующего года.
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К тому же майнеров заставят подавать декларацию, где будут указана вся добытая криптовалюта и её стоимость. Майнинг получил свою популярность в Южной Корее из-за малого количества рабочих мест, а также пандемии, которая сокращает их количество в разы. За год в Южной Корее два с половиной миллиона человек открыли криптокошелёк.
Такой же налог поддержали и российские депутаты в Госдуме, они хотят облагать налогом владельцев криптовалюты, заработавших за год более 600 тысяч рублей. За сокрытие криптовалюты декларации планируется взимать 10 процентов от имеющегося "цифрового золота", а за непредоставление соответствующей декларации планируется штрафовать на сумму в 50 тысяч рублей.
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