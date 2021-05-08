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Два немецких исследователя обнаружили способ взять под контроль автомобиль Tesla благодаря Wi-Fi соединению и квадракоптеру. Обыкновенные взломы, где нужен физический контакт с машиной, например, чтобы вставить ту же флешку с вредоносным ПО, вряд ли кого-то удивят, но этот способ действительно уникален.

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Исследователям удалось получить доступ к менеджеру подключений Connman. Сам взлом осуществлён благодаря "фишке" электрокаров, которые автоматически подключаются к Wi-Fi с названием "Tesla Service". На дроне установлен роутер, который создаёт фейковую точку доступа с вышеуказанным названием, автомобиль подключается к ней, а злоумышленники получают доступ к системе электрокара. Благодаря этому можно запросто "захватить" автомобиль и устроить аварию. Так что игра Watch Dogs предсказала будущее.

Владельцам электрокаров Tesla можно не беспокоится, об уязвимости уже сообщили компании, скорее всего, в ближайшее время она её исправит.