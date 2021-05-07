Пятилетний ребёнок прошёл Bloodborne, на которую жаловались из-за сложности
Вышедшая в 2015 году Bloodborne была отмечена критиками как сложная игра без подсказок и с запутанным повествованием. Несмотря на это, Эзра Фокс смог пройти игру в свои пять лет без каких-либо трудностей. Всё прохождение игры заняло у юного геймера не больше двадцати часов, что является достаточно хорошим результатом.
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Отец опубликовал в своём Twitter пост, где посмеялся с журналистов и критиков, считающих игру сложной. Хотя без сложностей всё же не обошлось, труднее всего для Эзра были следующие боссы: Тени Ярнама, Отец Гаскойн, Праздный паук.
Стоит отметить, что сюжетом младший член семьи не увлекался, он просто пропускал кат-сцены и объяснял игру для себя максимально просто: есть плохие люди, их нужно убить. Впрочем, это и очевидно, ведь понять сюжет в таком возрасте будет проблематично. Отец порекомендовал сыну пройти сюжетные дополнения к игре.
Эзра также заинтересовался игрой Ratchet & Clank — Rift Apart, которая должна выйти на PlayStation 5.
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