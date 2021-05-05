Nintendo не работает с компаниями, которые поддерживают японские мафии
Во время судебных разбирательств Epic Games и Apple, продолжающихся длительное время, когда большая часть инвестируемых денег в компании уходят именно на услуги адвокатов, был обнародован документ о партнёрстве с Nintendo, который до этого был засекречен.
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Так в договоре указано, что любые партнёры Nintendo, будь это издатели или разработчики, не должны иметь связей с японскими преступными формированиями, в том числе Якудзой, или финансировать их деятельность. Если же студия или компания имела связи с мафиями, ни о каком сотрудничестве идти речи и не может. Такие правила установлены, чтобы избежать репутационного краха компании.
В договоре также прописано, что компания имеет 30 процентов с выручки от продаж игр и микротранзакций.
Документы были обнародованы в суде из-за того, что Nintendo ведёт сотрудничество с Epic Games, в ходе которого, например, на Nintendo Switch был выпущен Fortnite.
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