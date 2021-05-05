Руководитель разработки The Witcher 3 уволился из-за обвинений в издевательстве над коллегами
Отвечающий за разработку The Witcher 3: Wild Hunt Конрад Томашкевич уволился из CD Projekt Red. Сотрудники обвиняли его в излишней "токсичности" и издевательствах над подчинёнными. Хотя по итогам расследования обвинения были сняты, сам разработчик оставаться в компании не желал.
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Конрад не согласен с обвинениями, но понимает, что его присутствие в команде вызывает у других разработчиков дискомфорт. Перед увольнением он извинился за возникшие недопонимания и заявил, что будет работать над своим характером, но это трудно ему даётся.
Свою работу в студии разработчик начал ещё в 2004, трудясь на должности тестировщика Witcher 1. Несмотря на то, что Конрад в основном работал с трилогией "Ведьмака", участие в разработке Cyberpunk 2077 тоже успел принять.
Издание Bloomberg заявило, что разработчик мог сыграть большую роль при разработке следующей части The Witcher, однако он уже принял решение уйти в отставку, чтобы не деморализовать коллег.
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