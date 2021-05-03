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Хотя промежуточный вариант обновленной прошивки MIUI 12.5 распространился среди достаточного количества пользователей смартфонами Xiaomi, компания готовит новую оболочку MIUI 13. Если верить словам инсайдеров, новую оболочку должны анонсировать до конца этого квартала, то есть в июне, предположительно - 25 июня.



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Стоит отметить, что речь об анонсировании оболочки, а не её полноценном релизе или презентации со всеми новшествами, поэтому рассчитывать на скорый выход MIUI 13 не стоит. Скорее всего, в отличие от MIUI 12.5, MIUI 13 будет более масштабной, так как предполагается полная версия, без промежуточных цифр в нумерации.

Промежуточная оболочка MIUI 12.5 уже актуальна в Китае, но её глобальная версия до сих пор находится на этапе тестирования. Так 11 мая в Европе Xiaomi Mi 11 Ultra выйдет сразу с новой прошивкой MIUI 12.5. Возможно, в скором времени мы сможем увидеть её на своих смартфонах.