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Стример под никнеймом MrLlamaSC потратил четыре с половиной года, чтобы добыть все предметы из Diablo II: Lord of Destruction для коллекции. Только два года ушло на то, что получить уникальный посох Mang Song’s Lesson.

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Это испытание именуется челленджом «Святой Грааль». Его цель собрать все предметы для полноценной коллекции, при этом они должны быть именно выбиты, а не куплены. Те, кто взялся за этот челлендж, обычно ведут списки найденных предметов или устанавливают модификацию, позволяющую расширить размеры хранилища и собрать в сундуке впечатляющую коллекцию.

MrLlamaSC по сей день ведёт стримы по игре на Twitch, которые собирают в среднем 2 тысячи человек, также у него есть YouTube канал с более чем ста тысячами подписчиков.

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В феврале анонсирована игра Diablo II: Resurrected, представляющая ремастер второй части. Изменения существенно не изменят игровой процесс, будет обновлена графика и добавятся некоторые геймплейные фичи. Её выход намечается в этом году