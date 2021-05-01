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На прошлой неделе многие популярные криптовалюты просели в цене, включая Ethereum и Bitcoin. К счастью для инвесторов в Bitcoin, криптовалюта смогла реабилитироваться и почти вернулась до прежних значений - за сутки обрела 7.6 процентов от стоимости.

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Несмотря на то, что Ethereum растёт более стабильно, без скачков, как Bitcoin, всего за неделю криптовалюта возвысилась на 25 процентов от начальной стоимости, а Dogecoin аж на 46 процентов.

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Инвестор и телезвезда американского реалити-шоу о бизнесе Кевин О’Лири считает, что рост Ethereum неоправданный, когда в Bitcoin он и сам не прочь вложиться.

Причиной роста Bitcoin называют отношение Илона Маска к нему. Так Маск недавно заявил, что хотя Tesla продала одну десятую криптовалюты, потому что руководство компании хочет убедиться в надёжности этого "инвестиционного банка", сам бизнесмен своё личное цифровое золото переводить в доллары не планирует.