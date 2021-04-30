CD Projekt Red премирует всех работавших над Cyberpunk 2077 сотрудников
Издание Bloomberg сообщило, что CD Projekt Red выплатит премии не только руководству, а и обычным сотрудникам. Всего на выплаты выделено 29.8 миллионов долларов, их должны получить 865 сотрудников. 6.3 миллиона долларов достанется сооснователям компании, а 4.3 миллиона долларов Адаму Бадовски, главе студии.
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Журналист издания считает, что если бы компания повременила с выходом Cyberpunk 2077 и доработала все элементы, у них была бы возможность собрать больше денег. Например, то же удаление игры из Play Station Store явно повлекло за собой потерю репутации и многомиллионной прибыли, впрочем, владельцы Xbox тоже недовольны слабой оптимизацией игры.
Ранее была новость, что большую часть премиальных выплат получит именно руководство, речь идёт об сумме в 28 миллионов долларов. В компании считают такое решение вполне нормальным, так как суммы всех бонусов предусмотрены в контрактах и напрямую зависят от выручки.
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