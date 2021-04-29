NVIDIA выпустила драйвер 466.27: улучшенная графика Metro: Exodus, ограничитель майнинга RTX 3060
NVIDIA опубликовала драйвер 466.27, он успешно прошёл проверку в лаборатории Microsoft, а его главная цель - улучшить графику в играх. Речь идёт об улучшенной версии Metro: Exodus, её выход намечается 6 мая. Модификация включает в себя следующие нововведения: Ray Tracing, DLSS 2.0 и другие графические изменения. Помимо этого новый драйвер обеспечит поддержки готовящихся к скорому релизу Resident Evil Village(7 мая) Mass Effect Legendary Edition(14 мая).
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Также 466.27 теперь поддерживает пять новых мониторов, которые успешно прошли проверку.
Вдобавок ко всему этому, драйвер содержит улучшенный ограничитель майнинга для RTX 3060. Ограничитель для других видеокарт должен появится в новых GPU, их выход намечается на июнь этого года.
Драйвер предназначен для ПК на OC Windows 10 с видеокартами серии GeForce 6хх и старше.
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