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NVIDIA опубликовала драйвер 466.27, он успешно прошёл проверку в лаборатории Microsoft, а его главная цель - улучшить графику в играх. Речь идёт об улучшенной версии Metro: Exodus, её выход намечается 6 мая. Модификация включает в себя следующие нововведения: Ray Tracing, DLSS 2.0 и другие графические изменения. Помимо этого новый драйвер обеспечит поддержки готовящихся к скорому релизу Resident Evil Village(7 мая) Mass Effect Legendary Edition(14 мая).

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Также 466.27 теперь поддерживает пять новых мониторов, которые успешно прошли проверку.

Пять новых мониторов поддерживается драйвером 466.27 Вдобавок ко всему этому, драйвер содержит улучшенный ограничитель майнинга для RTX 3060. Ограничитель для других видеокарт должен появится в новых GPU, их выход намечается на июнь этого года. анонсы и реклама 10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды 8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде Драйвер предназначен для ПК на OC Windows 10 с видеокартами серии GeForce 6хх и старше. Список видеокарт, которые поддерживают драйвер 466.27. реклама







