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Издание Videocardz сообщает, что уже в середине следующего месяца NVIDIA начнёт поставки видеокарт RTX 30 с аппаратным ограничителем майнинга. Новые GPU встроенные GAxx2 никак не отразятся на возможностях видеокарты в играх, зато уменьшат скорость добычи Ethereum.

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Понять старый или новый вариант GPU у Вашей видеокарты можно либо запустив майнинг криптовалюты, либо по маркировке на самом графическом процессоре. Единственная видеокарта, которую не коснётся это новшество - RTX 3090, впрочем, это не сильно важно, так как редко её используют для майнинга из-за высокой цены.

Если ограничитель действительно окажется эффективным, это явно снизит желание майнеров покупать геймерские видеокарты и они переключатся на специализированные видеокарты для майнинга, которые NVIDIA готовит к выходу. По прогнозам финансового директора NVIDIA, проблема дефицита решится к концу этого года, а компания способствует этому.

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Релиз видеокарт с ограничителями должен состоятся уже в июне.