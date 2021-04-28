NVIDIA запустит поставки видеокарт RTX 30 с улучшенным ограничителем майнинга
Издание Videocardz сообщает, что уже в середине следующего месяца NVIDIA начнёт поставки видеокарт RTX 30 с аппаратным ограничителем майнинга. Новые GPU встроенные GAxx2 никак не отразятся на возможностях видеокарты в играх, зато уменьшат скорость добычи Ethereum.
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Понять старый или новый вариант GPU у Вашей видеокарты можно либо запустив майнинг криптовалюты, либо по маркировке на самом графическом процессоре. Единственная видеокарта, которую не коснётся это новшество - RTX 3090, впрочем, это не сильно важно, так как редко её используют для майнинга из-за высокой цены.
Если ограничитель действительно окажется эффективным, это явно снизит желание майнеров покупать геймерские видеокарты и они переключатся на специализированные видеокарты для майнинга, которые NVIDIA готовит к выходу. По прогнозам финансового директора NVIDIA, проблема дефицита решится к концу этого года, а компания способствует этому.
Релиз видеокарт с ограничителями должен состоятся уже в июне.
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