Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Павел Скочко, главный дизайнер квестов в Cyberpunk 2077, на одной из своих прямых трансляций рассказал о сложности разработки игры. Разработчик считает, что игроки недооценивают то, какие силы вложила команда в игру.

реклама

По мнению Павла, игроки не обязаны принимать игру в этом виде, они вправе требовать что-то более проработанное, но должны понимать все сложности разработки Cyberpunk 2077. Для CD Projekt Red это был абсолютно новый проект, с новым лором и сеттингом. Компания пыталась максимально развить лор игры, чтобы сделать её культовой, как стало с трилогией The Witcher. Под конец разработчик добавил, что хотя они сделали многое, ещё предстоит не меньше исправить.

В недавнем финансовом отчёте CD Projekt Red заявил, что Cyberpunk 2077 послужил для них опытом и, несмотря на неудачи, стал перспективным проектом, на который компания может "опираться".

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

На данный момент Cyberpunk 2077 так и не вернули в PlayStation Store из-за недоработок.