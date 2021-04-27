Главный дизайнер квестов Cyberpunk 2077 считает, что игроки недооценивают сложность разработки игры
Павел Скочко, главный дизайнер квестов в Cyberpunk 2077, на одной из своих прямых трансляций рассказал о сложности разработки игры. Разработчик считает, что игроки недооценивают то, какие силы вложила команда в игру.
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По мнению Павла, игроки не обязаны принимать игру в этом виде, они вправе требовать что-то более проработанное, но должны понимать все сложности разработки Cyberpunk 2077. Для CD Projekt Red это был абсолютно новый проект, с новым лором и сеттингом. Компания пыталась максимально развить лор игры, чтобы сделать её культовой, как стало с трилогией The Witcher. Под конец разработчик добавил, что хотя они сделали многое, ещё предстоит не меньше исправить.
В недавнем финансовом отчёте CD Projekt Red заявил, что Cyberpunk 2077 послужил для них опытом и, несмотря на неудачи, стал перспективным проектом, на который компания может "опираться".
На данный момент Cyberpunk 2077 так и не вернули в PlayStation Store из-за недоработок.
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