Обнародованы фотографии iPhone 13 mini
По слухам, выход iPhone 13 намечается на сентябрь, Apple представит сразу 4 смартфона: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Хотя до презентации новых смартфонов ещё долго, в социальной сети Weibo уже появилась фотография iPhone 13 mini вживую.
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Можно заметить, что расположение объективов поменялось: в iPhone 12 mini две линзы были в ряд, сейчас же одна в верхнем левом углу, другая в нижнем правом. Скорее всего, таким образом Apple решила увеличить размеры линз не расширяя "площадку" под них, тем самым улучшив камеру. По размерам смартфон идентичен прошлой версии.
Несмотря на то, что iPhone 12 mini считается не самой успешной моделью, по исследованиям компании Counterpoint Technology Market Research он попал в список 10 востребованных смартфонов.
Ещё интересно, что практически всегда в сети появляются фотографии смартфонов до их официального выхода. Создаётся ощущение, будто компания специально выставляет новую модель телефона напоказ, чтобы узнать реакцию пользователей.
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