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По слухам, выход iPhone 13 намечается на сентябрь, Apple представит сразу 4 смартфона: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Хотя до презентации новых смартфонов ещё долго, в социальной сети Weibo уже появилась фотография iPhone 13 mini вживую.

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Можно заметить, что расположение объективов поменялось: в iPhone 12 mini две линзы были в ряд, сейчас же одна в верхнем левом углу, другая в нижнем правом. Скорее всего, таким образом Apple решила увеличить размеры линз не расширяя "площадку" под них, тем самым улучшив камеру. По размерам смартфон идентичен прошлой версии.

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Несмотря на то, что iPhone 12 mini считается не самой успешной моделью, по исследованиям компании Counterpoint Technology Market Research он попал в список 10 востребованных смартфонов.

Ещё интересно, что практически всегда в сети появляются фотографии смартфонов до их официального выхода. Создаётся ощущение, будто компания специально выставляет новую модель телефона напоказ, чтобы узнать реакцию пользователей.