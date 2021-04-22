Одного из разработчиков Linux исключили из сообщества за эксперименты над пользователями
Университет Миннесоты являлся одним из разработчиков Linux, однако Грег Кроа-Хартман, ответственный за работу ядра, принял решение исключить учебное заведение из списка разработчиков. Как оказалось, на факультете, работающем над ядром, был специальный отдел, внедряющий скрытые уязвимости в патчи Linux, чтобы пронаблюдать за реакцией общественности.
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Хартман добавил, что разработчики из университета Миннесоты признают отправление патчей с уязвимостями, причём даже после его неодобрительной реакции, они все равно продолжали это делать. В конце он заявил, что сообщество разработчиков Linux приветствует только тех людей, которые пытаются улучшить ядро, а не экспериментировать на нём.
Все патчи программистов, связанных с университетом, больше приниматься не будут. К тому же уже выпущенные командой разработчиков университета 190 патчей отозваны, они будут вновь проверяться. Некоторым патчам всё-таки удалось вернуться в ядро из-за отсутствия в них ошибок.
Декан факультета университета Миннесоты обратился к сообществу разработчиков Linux, что сожалеет о прекращении сотрудничества с ядром и предпримет все необходимые меры.
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