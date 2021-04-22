Discord отказались продавать Microsoft за 10 миллиардов долларов
Не так давно стало известно, что Microsoft намеревается приобрести Discord за 10 миллиардов долларов, чтобы использовать мессенджер для улучшения Xbox. Процесс переговоров был уже запущен, да и сумма значимая, однако представители Discord не захотели продавать мессенджер, по крайней мере, в ближайшем времени.
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Discord интересен не только Microsoft: Epic Games также заинтересованы в покупке мессенджера, да и сам Джефф Безос, создатель Amazon, предлагал компании обсудить условия продажи. Актуальность мессенджера возросла в связи с пандемией - его стали использовать для онлайн-конференций компаний или проведения занятий учебными заведениями.
Стоить отметить, что процесс монетизации Discord запущен не так давно, причём выражен очень скромно и ограничивается подпиской, бустером для каналов, открывающим им новые возможности.
В декабре прошлого года Discord привлёк 100 миллионов долларов инвестиций. Стоимость мессенджера оценивается в 7 миллиардов долларов.
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