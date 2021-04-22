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Не так давно стало известно, что Microsoft намеревается приобрести Discord за 10 миллиардов долларов, чтобы использовать мессенджер для улучшения Xbox. Процесс переговоров был уже запущен, да и сумма значимая, однако представители Discord не захотели продавать мессенджер, по крайней мере, в ближайшем времени.

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Discord интересен не только Microsoft: Epic Games также заинтересованы в покупке мессенджера, да и сам Джефф Безос, создатель Amazon, предлагал компании обсудить условия продажи. Актуальность мессенджера возросла в связи с пандемией - его стали использовать для онлайн-конференций компаний или проведения занятий учебными заведениями.

Стоить отметить, что процесс монетизации Discord запущен не так давно, причём выражен очень скромно и ограничивается подпиской, бустером для каналов, открывающим им новые возможности.

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В декабре прошлого года Discord привлёк 100 миллионов долларов инвестиций. Стоимость мессенджера оценивается в 7 миллиардов долларов.