Apple представила маячки AirTag, о которых весь год ходили слухи
Слухи о AirTag ходили весь прошлый и нынешний год, какие свойства им только не приписывали, но теперь Apple официально представили гаджет на презентации 20 апреля. Стоит отметить, что презентация не включала в себя какие-либо серьёзные анонсы новых телефонов или наушников.
реклама
AirTag - аксессуар, который можно прикрепить к предмету и отслеживать его через свой iPhone или вовсе заставить устройство издавать звуки, чтобы Вы могли найти его. Такое же определение давало большинство инсайдеров.
Интересно то, что AirTag не работает на аккумуляторе, который необходимо заряжать, в маячок просто вставляется батарейка. По словам Apple, такого решение должно хватить более чем на год, после придётся менять батарейку.
Одна из особенностей этого маячка - U1, этот чип встроен в iPhone 11 и iPhone 12, что позволяет определить точное расстояние телефона от AirTag. К сожалению, в России это особенность бессмысленна, так как частоты, на которых работает чип, недоступны обычным компаниям.
Официально продажи будут запущены в США с 30 апреля, стоимость AirTag составляет около 39 долларов за штуку, либо 129 сразу за четыре маячка.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила