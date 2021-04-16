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Депутат Госдум Василий Пискарев встретился с представителями Google, после чего заявил, что компания готова признать Курильские острова территорией Российской Федерации на Google Maps. При встрече депутат пытался аргументировать то, почему территория должна быть обозначена российской.

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Вопрос принадлежности островов остался проблемой ещё с давних времён, из-за этого Япония и РСФСР не подписали мирное соглашение. Японские власти считают, что Курильская гряда должна вернуться в состав Японии, тем более России нет дела до этих территорий и они являются ненаселёнными, японские власти же готовы исправить эту проблему.

На этом диалог российских властей с Google не окончен, повторная встреча планируется уже через полгода, тогда должны быть окончательно решены "несоответствия" Google Maps с российским законодательством. Депутат добавил, что всё, противоречащее законодательству РФ, будет устранено в ближайшем времени.