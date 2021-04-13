NVIDIA представила новые видеокарты RTX A5000 и RTX A4000
NVIDIA представила новые видеокарты для настольных ПК: модели RTX A5000 и RTX A4000. Видеокарты схожи с RTX 3080, RTX 3070, из отличий можно подметить внешний вид и увеличенный объём видеопамяти.
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RTX A5000 основана на урезанном GPU GA102 с 8192 ядрами CUDA и 64 ядрами RT. Для сравнения, у RTX 3070 46 RT ядер, а у RTX 3080 их 68, из чего можно сделать вывод, что видеокарта по характеристикам ближе к RTX3080, хотя немного уступает ей по мощности, зато с увеличенным количеством видеопамяти до 24GB(384bit).
RTX A4000 базируется на GA104 с 6144 ядрами CUDA и 48 ядрами RT, что чуть больше, чем в RTX 3070. В видеокарте также увеличили количество видеопамяти до 16GB(256bit).
Что касается TDP, в RTX A5000 оно составляет 230W, когда в младшей версии, RTX A4000 140W. RTX A4000 более компактная, занимает всего один слот и имеет 6pin кабелей доп. питания, RTX A5000 займёт два слота и у неё уже 8pin кабелей доп. питания.
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