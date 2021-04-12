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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило проект, по которому разработчики искусственного интеллекта смогут получить финансирование из государственного бюджета. Компании могут рассчитывать на помощь от государства в размере до 3 миллиардов рублей на протяжении 6 лет, то есть по одному платежу на сумму 500 000 рублей в год.

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Из условий лишь то, что компании должно быть более трёх лет, ИИ должен касаться направления из следующего перечня: медицина, распознавание речи, системы безопасности, а ответственные за проекты в состоянии вложить сумму, в два раза превышающую вложенные деньги государством.

На основе вышеуказанных критериев есть более 30 компаний, которые смогут претендовать на государственную помощь. В самом контракте будут предусмотрены все формальности, чтобы избежать ситуаций по типу прошлогодней, когда из-за задержки релизе процессора "Байкал-М" Министерство промышленности и торговли даже не смогло отсудить компенсацию.