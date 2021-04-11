Sony готовит ответ Xbox в виде аналога подписке Game Pass
Подписка Game Pass на консолях Xbox заставила многих геймеров отдать приоритет именно консолям от Microsoft, ведь по доступной цене пользователь может получить доступ к библиотеке хороших игр, покупка которых может обойтись в крупную сумму.
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Аналога этому нет у главного конкурента Xbox - Sony, что отражается на продажах консоли. Видимо, Sony признаёт это, поэтому компания выпустит свой вариант подписки - заявил Дэвид Яффе в своём последнем подкасте, являющийся разработчиком многих игр на PlayStation. Намёк на выпуск альтернативной Game Pass подписки на PlayStation уже давал глава компании.
Учитывая, что главная фишка PlayStation - её эксклюзивные игры с внушающей стоимостью. Ввод подписки, благодаря которой пользователи могли бы насладиться играми, не выкладывая полную стоимость за них, стало бы одним из весомых преимуществ консоли Sony над Xbox.
На январь этого года количество подписчиков Game Pass составляет более 18 миллионов человек.
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