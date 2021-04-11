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Подписка Game Pass на консолях Xbox заставила многих геймеров отдать приоритет именно консолям от Microsoft, ведь по доступной цене пользователь может получить доступ к библиотеке хороших игр, покупка которых может обойтись в крупную сумму.

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Аналога этому нет у главного конкурента Xbox - Sony, что отражается на продажах консоли. Видимо, Sony признаёт это, поэтому компания выпустит свой вариант подписки - заявил Дэвид Яффе в своём последнем подкасте, являющийся разработчиком многих игр на PlayStation. Намёк на выпуск альтернативной Game Pass подписки на PlayStation уже давал глава компании.

Учитывая, что главная фишка PlayStation - её эксклюзивные игры с внушающей стоимостью. Ввод подписки, благодаря которой пользователи могли бы насладиться играми, не выкладывая полную стоимость за них, стало бы одним из весомых преимуществ консоли Sony над Xbox.

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На январь этого года количество подписчиков Game Pass составляет более 18 миллионов человек.