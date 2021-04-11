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Прибывший на Красную планету марсианский вертолёт, который уже успел пережить холодные марсианские ночи, когда температура достигает свыше 100 градусов мороза по Цельсию, а заодно разогрел лопасти перед полётом, всё-таки не взлетит 11 апреля.

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Об этом заявило руководство NASA. Точная причина не уточняется, но она связана с данными, полученными от датчиков вертолёта. Первый запуск вертолёта Ingenuity состоится не раньше, чем 14 апреля. Компания утверждает, что сам вертолёт полностью исправен и проблема вовсе не в недоработке самого аппарата.

Во время тестового полёта Ingenuity должен подняться на высоту около 10 метров и попробовать провести максимальное количество времени налету, считается, что это где-то 2 минуты, за это время вертолёт сможет пролететь 600 метров.

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От результатов полёта, если он, конечно, состоится, зависит отправят ли разработку NASA на кратер Езеро или аппарат будет дорабатываться.