Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Разработчики Blue Box опубликовали трейлер своей новой кинематографической хоррор игры на некстген консоли PlayStation 5, некоторые пользователи предположили, что к разработке может быть причастен Хидео Кодзима, но, скорее всего, это простой слух, так как компания ещё не занималась крупными эксклюзивными играми и вряд ли могла вызвать интерес «гениального» геймдизайнера.

реклама

Ещё известно, что Хидео Кодзима обсуждает с Microsoft, если быть конкретнее, то с Филом Спенсером, руководителем Xbox, издательство нового проекта. Художественный руководитель Kojima Productions Ёдзи Синкава уже подтверждал, что геймдизайнер действительно занят новым проектом и вскоре геймеры могут увидеть его анонс. В подтверждение тому недавний набор сценаристов и дизайнеров в компанию.

Инсайдеры предполагают, что в данный момент Кодзима заинтересован выпуском дополнения к Death Stranding с дополнительным контентом и уже на PlayStation 5.