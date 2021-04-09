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Недавно произошла массовая утечка данных с аккаунтов Facebook, на этот раз появилась информация об утечку уже в сервисе LinkedIn, от чего пострадало около 500 миллионов учётных записей. Сама компания подтвердила факт утечки, однако отметила, что данные взяты не только из их социальной сети, поэтому их вины тут нет.

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Тем более, по мнению компании, это работа не хакера, а обычных датамайнеров, которые собрали открытую информацию из всех источников и выставили её на продажу. Правда, вряд ли это как-либо успокоит пользователей, чьи данные сейчас являются товаром.

Выставленные на продажу данные включают в себя имя, почту, номер телефона и прочую личную информацию пользователей. LinkedIn же уверяет пользователей, что на продажу выставлена лишь структурированная общедоступная информация и никакие приватные данные не пострадали.

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Получат ли предупреждение пострадавшие пользователи или нет - не уточняется.