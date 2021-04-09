Neuralink обладает технологиями для селекции динозавров - сообщил сооснователь компании
Сооснователь компании Илон Маска Neuralink сообщил, что в современном мире есть все возможности для воскрешения вымерших динозавров. Компания могла бы построить свою версию парка юрского периода или, с помощью селекции, через десятки лет вернуть к жизни настоящих динозавров, ходящих по Земле сотни миллионов лет назад.
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Несмотря на это, сооснователь Neuralink исключает намерения компании возвращать к жизни уже умерших динозавров, ведь это эпоха прошлого, а вот создать новые виды - вполне себе реальная и полезная задумка. Макс Ходак подметил, что само человечество находится на стадии, приближающееся к вымиранию.
Некоторые комментаторы отреагировали на заявление соучредителя Neuralink, подметив, что готовы инвестировать проект, а кто-то опасается даже мыслей об этом.
Идея воскрешать динозавров явно кажется бредовой: за столько лет на нашей планете произошло много изменений и вымершие виды могут попросту не приспособится к новым условиям.
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