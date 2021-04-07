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Zoom запретили продавать подписку с полноразмерным функционалом сервиса компаниям и другим учреждениям, оплачивающих услугу с государственных денег путём получения тендеров. Возможно, компания боится получить на себя удар американских санкций.

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С приходом коронавирусной пандемии люди стали переходить на дистанционное обучение и рабочий процесс, где им очень помог Zoom, однако сервис изначально ограничивает пользователей максимальным временем ведения конференций - 40 минут. Поэтому крупные компания и учебные заведения приобретают подписку и, естественно, делают это за счёт государственного финансирования. Но теперь компания не хочет вести сотрудничество с теми, кто работает по такой схеме.

Представители дистрибуции Zoom в России подтвердили эту информацию, уточнив, это касается всех стран СНГ. Не исключается, что будет создан отдельный продукт для государственных учреждений.

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Многим российским университетам уже отказали в продлении лицензии, что сказалось на организации учебного процесса студентов в дистанционной форме.