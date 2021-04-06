Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NVIDIA возобновила производство GTX 1080 Ti

Такое же случилось с GTX 1050 Ti и RTX 2060 в феврале.
[ ] для раздела Блоги
1
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
i7 11700K в Ситилинке
i9 11900 недорого в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Иностранный портал Wccftech сообщил, что у пользователей появилась возможность получить видеокарты GTX 1080 Ti, ведь их производство NVIDIA возобновила. Считается, что видеокарта не поступит в розничную продажу и предназначена для серверных целей, но пользователи могут совершить гарантийный обмен и получить уже новую GTX 1080 Ti.

реклама

В феврале появилась информация, что NVIDIA решили возобновить производство GTX 1050 Ti и RTX 2060. Стоит отметить, что GTX 1050 Ti имеет GDDR5X память, поэтому выпуск этих видеокарт никак не способствует дефициту новой памяти для современных RTX 30.

GTX 1080 Ti по мощности превосходит GTX 1080 на 30 процентов и даже для 2021 года считается относительно неплохой видеокартой, которая может запустить новинки. Не стоит исключать, что видеокарту могут вернуть для розничной торговли.

анонсы и реклама
Rocket Lake в Compeo.ru
i5 11600K в Ситилинке
RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
-30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь
Много RTX 6700XT поступило в продажу

Также NVIDIA дала возможность владельцам старых видеокарт поставить RTX Voice с официального сайта компании, в новом драйвере 410.18 были сняты ограничения и теперь утилита доступна начиная с GTX 650.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia rtx gtx 1080 ti gtx 1050 ti
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
43
Wolfenstein Youngblood: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10400F
9
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
64
Деньги вперед: главные игры апреля 2021 года
17
Битва процессоров: Ryzen 3 3300Х VS Ryzen 7 2700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
46
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2021
19

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 21
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 302
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 46
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
3 апреля 2021 64
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Trinity Mini
25 марта 2021 42
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-850 (80 Plus Gold)
29 марта 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung Galaxy S21 Ultra ощутимо подешевел: новейший флагман с продвинутой камерой и большой скидкой
11
7 смартфонов Xiaomi уже получили стабильную прошивку MIUI 12.5
5
HUAWEI официально назвала 41 смартфон, который получит EMUI 11 весной 2021 года
24
Эксперты РБК рассказали о том, когда ждать падения Биткоина ниже $40 000
15
Планшеты Xiaomi Mi Pad 5 получат Snapdragon 870, Dimensity 1200 и специальную прошивку MIUI 12.5
7
Количество ETH на биржах достигло 20-месячного минимума
1
Энтузиаст взломал ноутбук Apple на процессоре M1, вернув возможность замены ОЗУ и накопителя
8
Процессоры AMD Raphael (Zen 4) откроют эру обязательного наличия встроенной графики
28
В Steam началась распродажа со скидками до 80%
1
В глобальном дефиците PlayStation 5 и других комплектующих виновата деталь стоимостью в 1 доллар
29
Подробно о GeForce RTX 3080 Ti: дата анонса, цена и производительность
8
Видеокарты Radeon RX 6900 XT дешевеют в России – модели от MSI и ASUS со скидками до 18 000 рублей
22
США: таксистам Uber запретят назначать цену поездки и видеть пункт назначения
1
Стрельба, сгущёнка и усатые андроиды в 20-минутном геймплейном видео Atomic Heart про альтернативный СССР
17
Изучаем прирост производительности видеокарт NVIDIA за 13 лет – GeForce GTX 260 vs RTX 3060 от TG
22
Обновление KB5000842 улучшает проводник Windows 10 и удаляет старый браузер Edge
8
Sony удалит из PlayStation Store 138 эксклюзивов для старых игровых приставок
3
Xiaomi выпустила стабильную MIUI 12.5 на Android 11 для 50-ти актуальных смартфонов
2
Cyberpunk 2077 получил прирост кадров на PS4 Pro
3
GeForce GTX 1080 Ti является следующим претендентом на возвращение в продажу
12

Популярные статьи

5 причин, по которым я не буду менять Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000, а вернусь на платформу Intel
277
TABLIST - один из лучших плагинов для игры MineCraft
7
Снижаем температуру на видеокарте понижением напряжения
51
Видеокарты стали сокровищем в 2021 году — 8 проверенных способов продлить им жизнь
18
Wolfenstein Youngblood: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
26
Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
43
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10400F
9

Сейчас обсуждают

The KMS
22:58
Их давно нет в продаже, сингл ранк и для 8 и для 16гб плашек.
5 причин, по которым я не буду менять Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000, а вернусь на платформу Intel
Мусор
22:58
Shit
NVIDIA возобновила производство GTX 1080 Ti
Renegade1979
22:57
Бот, под контролем Си находится орган "Центральной комиссии по проверке дисциплины", знаешь что это? Они могут поймать любого члена Партии, отправить на секретный нападвалЪ, и пытать. Все это без суда...
Китайская компания ASML объявила о выпуске оборудования для производства чипов по 5-нм техпроцессу
Мусор
22:57
Ripple - наиболее перспективная криптовалюта, которая может вырасти на 300% в 2021 по мнению РБК
Ivan
22:55
Жесть у тебя мозги забиты хренью всякой. Одни рабы, свободный люд только в оплотах демократии, пол сша не охвачены протестами о дискриминации по цвету кожи. Их туристов наверное выпускают мир посмот...
Китайская компания ASML объявила о выпуске оборудования для производства чипов по 5-нм техпроцессу
DiLouk
22:52
Вау, инсайдерские новости по GTA VI! Первое апреля 365 дней в году.
Инсайдер раскрыл подробности и полное название новой GTA – Grand Theft Auto VI: Project America
Vladegg
22:49
Слоупок ньюс!
Китайские власти пресекли контрабанду видеокарт для майнинга
Мусор
22:48
Голосом из русской версии Warcraft III: "Нужно больше Зелота".
Ripple - наиболее перспективная криптовалюта, которая может вырасти на 300% в 2021 по мнению РБК
Renegade1979
22:47
Нет никаких "них", есть только хотелки диктатора Си. Остальные это стадо рабов. У него Политбюро типа мебели, как Токаев в Казахстане, где по прежнему рулит диктатор Байназар Партбилетов. И вообще у н...
Китайская компания ASML объявила о выпуске оборудования для производства чипов по 5-нм техпроцессу
aster-max
22:44
олдскульный дизайн, оно такое )))))))))
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем