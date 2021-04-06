Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Иностранный портал Wccftech сообщил, что у пользователей появилась возможность получить видеокарты GTX 1080 Ti, ведь их производство NVIDIA возобновила. Считается, что видеокарта не поступит в розничную продажу и предназначена для серверных целей, но пользователи могут совершить гарантийный обмен и получить уже новую GTX 1080 Ti.

реклама

В феврале появилась информация, что NVIDIA решили возобновить производство GTX 1050 Ti и RTX 2060. Стоит отметить, что GTX 1050 Ti имеет GDDR5X память, поэтому выпуск этих видеокарт никак не способствует дефициту новой памяти для современных RTX 30.

GTX 1080 Ti по мощности превосходит GTX 1080 на 30 процентов и даже для 2021 года считается относительно неплохой видеокартой, которая может запустить новинки. Не стоит исключать, что видеокарту могут вернуть для розничной торговли.

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

Также NVIDIA дала возможность владельцам старых видеокарт поставить RTX Voice с официального сайта компании, в новом драйвере 410.18 были сняты ограничения и теперь утилита доступна начиная с GTX 650.