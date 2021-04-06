NVIDIA возобновила производство GTX 1080 Ti
Иностранный портал Wccftech сообщил, что у пользователей появилась возможность получить видеокарты GTX 1080 Ti, ведь их производство NVIDIA возобновила. Считается, что видеокарта не поступит в розничную продажу и предназначена для серверных целей, но пользователи могут совершить гарантийный обмен и получить уже новую GTX 1080 Ti.
реклама
В феврале появилась информация, что NVIDIA решили возобновить производство GTX 1050 Ti и RTX 2060. Стоит отметить, что GTX 1050 Ti имеет GDDR5X память, поэтому выпуск этих видеокарт никак не способствует дефициту новой памяти для современных RTX 30.
GTX 1080 Ti по мощности превосходит GTX 1080 на 30 процентов и даже для 2021 года считается относительно неплохой видеокартой, которая может запустить новинки. Не стоит исключать, что видеокарту могут вернуть для розничной торговли.
Также NVIDIA дала возможность владельцам старых видеокарт поставить RTX Voice с официального сайта компании, в новом драйвере 410.18 были сняты ограничения и теперь утилита доступна начиная с GTX 650.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила