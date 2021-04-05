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Первый марсианский вертолёт коснулся поверхности Марса

Его испытания начнутся через неделю.
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Официальный Twitter аккаунт NASA опубликовал фотографию первого марсианского вертолёта, который смог прикоснуться к поверхности Марса. Аппарат Ingenuity преодолел 471 миллионов километров на борту марсохода Perseverance. Следующая его задача - пережить холодные марсианские ночи, когда температура может быть -125 градусов.

Сам вертолёт весит 1.8 килограмма, функционирует на солнечной энергии, а на случай ночи активируется обогреватель, который может обеспечить температуру, позволяющую сохранить целостность компонентов внутри аппарата. Указано, что геликоптер рассчитан на полёты не более трёх минут, за это время он может преодолеть дистанцию в 600 метров.

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Первый полёт Ingenuity должен состоятся 11 апреля. Планируется проверить то, как Ingenuity будет летать на Марсе, совершать посадку и делать снимки поверхности.

Информация о результате тестирования будет на следующий день - 12 апреля. Если всё пройдёт без казусов, то вертолёт отправят на кратер Езеро, в феврале туда приземлился марсоход Perseverance.

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