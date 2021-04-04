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Дефицит игровых видеокарт и приставок уже стал чем-то обыденным, ведь этот процесс затянулся на достаточно долгое время, а оптимистичный прогноз его конца - зима этого года. Sony отменила предварительные заказы своей приставки PlayStation 5 в России.

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Такое решение вызвало негодование у геймеров, однако компания объясняет, что попросту не способна обеспечить заданный спрос на российском рынке, поэтому не хочет создавать ложных ожиданий. Некоторые пользователи ждали свою PlayStation почти год. Никаких комментариев больше компания не даёт.

Выход консоли состоялся 19 ноября. Стоимость PlayStaton 5 достигает почти 50 000 рублей, версия без дисковода дешевле на 10 000 рублей, однако, в таком случае, пользователю не удастся вставить диск, купленный на Avito или других площадках.

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Так как купить PlayStation 5 в России та ещё задача из-за дефицита, а сейчас и в принципе становится чем-то невозможным, фанатам консоли приходится пользоваться услугами перекупщиков. На прилавки официальных магазинов PlayStation не всегда поступает в том объёме, в котором должна. Зачастую недобросовестные продавцы успевают продать приставку передним числом.