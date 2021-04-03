Обломки ракеты SpaceX упали в штате Вашингтон
Неделю назад жители Соединённых Штатов Америки смогли увидеть как остатки ракет SpaceX сгорают в атмосфере, многие спутали явление с метеоритным дождём. Уже сегодня стало известно, что баллон ракеты Falcon 9 свалился с неба в штате Вашингтон, округ Грант.
реклама
Офис шерифа округа заявил, что компания на следующий день забрала остатки ракеты и никаких других подробностей СМИ не получат, так как владелец земли не хочет лишнего внимания к своим владениям. SpaceX не нанесли существенного ущерба земле, баллон лишь оставил след от углубления в 10-13 сантиметров. Никакой информации о падении другого космического мусора не сообщали в офис шерифа.
Всего было совершено 111 запусков Falcon 9. Ракета-носитель состоит из двух ступеней, первая должна возвращаться обратно на Землю, вторая же попадает на орбиту. Известны только 71 случай, когда первая ступень ракеты SpaceX действительно возвращалась на землю, в специальную баржу.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила