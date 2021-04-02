Бесплатную версию PUBG закроют в конце апреля
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Даже сейчас, когда современные тайтлы превосходят по графике и геймплею PUBG, игра остаётся актуальной и по-прежнему приносит большой доход своим разработчикам. Для тех, кто не может позволить приобрести игру или его компьютер её не тянет, была выпущена PUBG Lite - урезанная версия PUBG, которая бесплатна для скачивания, но включает в себя микротранзакции.
Однако, сейчас разработчики поблагодарили игроков за преданность и сообщили, что в конце месяца прекратится поддержание игры, при этом не объясняется по какой именно причине.
Несмотря о прибыльности PUBG, о доходах PUBG Lite ничего не известно и, вполне возможно, что игра попросту не приносила существенную для разработчиков прибыль, поэтому продолжать её разработку не имеет смысла.
На данный момент игра недоступна для скачивания, а монетизация была отключена ещё в декабре, так что закрытие PUBG Lite планировали заранее. Сервера перестанут работать 29 апреля.
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