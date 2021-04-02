Пользователи недовольны решением Sony закрыть PlayStation Store на старых консолях
Несмотря на то, что все геймеры уже давно ушли с PlayStation 3 и используют консоли PlayStation 4 или PlayStation 5, любители "олдскула" остались, которые играют на старых консолях, включая портативную PlayStation Vita.
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Однако Sony заявили, что прекратят поддержку новых игр в PlayStation Store на PlayStation Vita, PlayStation 3 и PlayStation Portable. Игроки, конечно же, недовольны, ведь их консоли умрут, а играть в уже давно вышедшие игры не особо интересно.
Ещё больше это разозлило разработчиков видеоигр на старых консолях PlayStation, ведь их никто не предупреждал, они считают такие действия со стороны компании настоящим позором. Разработчики, которые вкладывают силы, деньги и время в свои игры, попросту не смогут их опубликовать.
Единственный для них выход - публиковать сырой продукт раньше сроков, чтобы хотя бы как-то окупить траты на разработку. Некоторые студии уже заявили, что остановили разработку своих игр. У разработчиков есть последний шанс опубликовать свою игру до 12 июля.
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